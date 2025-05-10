Экс-замглавы Брянской области получал взятки через фиктивно трудоустроенного сына

Сына бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко фиктивно оформили на работу и регулярно начисляли зарплату, что было одним из способов передачи взяток его отцу, обвиняемому в крупной коррупционной схеме. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, взятки экс-чиновник получал не только деньгами, но и имуществом, услугами и через посредников — включая своего сына. С его помощью он получил не менее 469,5 тыс. рублей деньгами, услуги на 121,2 тыс, рублей. Также выплаты по фиктивному трудоустройству сына Тимошенко прошли через другие схемы.

Бывшего замгубернатора задержали в марте этого года. Против него возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его сыну также предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток.

Расследование охватывает период с 2019 по 2021 год, когда Тимошенко-старший, будучи замгубернатора региона, курировал местные государственные и муниципальные контракты на строительство и капремонт социально значимых объектов. По данным следствия, только напрямую он получил 650 тысяч рублей наличными и имущество на сумму более 770 тысяч.

Общий объем взяток, по версии следствия, превысил 4 млн рублей. Взамен Тимошенко обещал подрядчикам покровительство и помощь в получении новых контрактов.

Ранее в Краснодарском крае задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей.