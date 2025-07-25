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Оперативные службы назвали число погибших при взрыве в Саратове

ТАСС: при взрыве в Саратове, предварительно, погибли двое взрослых и ребенок
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Telegram-канал Новости Саратова и Области

В результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Источник агентства уточнил, что жертвами трагедии стали двое взрослых и один несовершеннолетний.

Как сообщило агентство со ссылкой на оперативные службы, под завалами разрушенного подъезда могут находиться люди. По данным МЧС, в результате взрыва полностью обрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Возгорания при этом за взрывом не последовало.

На месте продолжают работать спасательные службы. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. К месту ЧП прибыл губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как сообщили очевидцы, ударной волной были повреждены десятки автомобилей, припаркованных рядом с домом, а также пострадало соседнее здание.

Также сообщается о пострадавших пешеходах, находившихся вблизи дома в момент взрыва. Данные о числе раненых и характере их травм уточняются.

Ранее в Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.

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