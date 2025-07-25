Под завалами дома в Саратове, где произошел взрыв, могут находиться люди

Люди могут находиться под завалами дома в Саратове, где произошел взрыв газа

Под завалами подъезда жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, могут находиться люди. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В МЧС рассказали, что в результате ЧП произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. Пожара за взрывом не последовало.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. На место выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По информации Telegram-канала SHOT, взрыв произошел в 10-этажном доме на улице Блинова. Пострадали не менее трех человек, в том числе ребенок.

21 июля взрыв газа произошел в жилом доме в городе Великие Луки в Псковской области. В результате происшествия травмы получили четыре человека. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Ранее появилось видео с места обрушения дома после взрыва газа в Саратове.