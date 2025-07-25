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В Саратове эвакуировали жильцов дома, в котором взорвался газ

МЧС: спасатели эвакуируют жильцов дома в Саратове, где произошел взрыв
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Спасатели проводят эвакуацию дома № 2 на улице Блинова в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России — более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов», — говорится в сообщении.

Взрыв случился утром 25 июля и разрушил угловой подъезд дома с седьмого по 10-й этажи, повредив десятки квартир. Подтверждены три летальных случая. Под завалами могут находиться люди.

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку.

Жители находящихся рядом домов рассказали «Газете.Ru», что сначала подумали, что произошла атака беспилотника.

Ранее появилось видео с места обрушения дома после взрыва газа в Саратове.

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