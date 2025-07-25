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Существует угроза дальнейшего обрушения дома после взрыва газа в Саратове

В Саратове после взрыва газа в доме есть риск дальнейшего обрушения здания
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Фото очевидца

Существует угроза дальнейшего обрушения в 10-этажном доме в Саратове, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В региональном главке МЧС сообщили об эвакуации жителей дома.

В результате ЧП на улице Блинова произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Пожара за взрывом не последовало. Информация о точном числе пострадавших уточняется. По последним данным, их не менее трех человек, в том числе ребенок.

На месте происшествия в данный момент работают пожарно-спасательные подразделения. Под завалами подъезда дома, как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, могут находиться люди.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее очевидцы рассказали о последствиях взрыва в Саратове.

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