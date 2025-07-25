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Появилось видео с места обрушения дома после взрыва газа в Саратове

Опубликованы кадры с места обрушения многоэтажки в Саратове после взрыва газа
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Появились кадры с места обрушения многоэтажки в Саратове после взрыва газа. Видео публикует Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

На кадрах видно поврежденный многоквартирный дом. На месте работают все спецслужбы, уточняет канал.

ЧП произошло 25 июля, как уточнялось ранее не удалось спасти двух человек. Число пострадавших неизвестно. По информации журналистов, здание расположено на улице Блинова. Предварительно, в доме произошел взрыв газа.

21 июля в жилом доме в городе Великие Луки в Псковской области произошел взрыв газа. Как рассказал глава региона Михаил Ведерников, травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение, при этом врачи оценили его состояние как тяжелое.

На этом фоне сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы и объекты, представляющие интерес для следствия. Кроме того, были назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы.

Ранее в Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.

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