Взрыв произошел в жилом доме в Саратове

SHOT: в Саратове при взрыве в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва в 10-этажном жилом доме в городе Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, поврежденное здание расположено на улице Блинова. Предварительно, в доме произошел взрыв газа.

«Число пострадавших уточняется», — говорится в публикации.

21 июля в жилом доме в городе Великие Луки в Псковской области произошел взрыв газа. После этого в здании начался пожар, который ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Как рассказал глава региона Михаил Ведерников, травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение, при этом врачи оценили его состояние как тяжелое.

На этом фоне сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы и объекты, представляющие интерес для следствия. Кроме того, были назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы.

Ранее в городе Новороссийске в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа в жилом доме.