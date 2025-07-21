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В Псковской области взорвался газ

Губернатор Ведерников: в Великих Луках произошел взрыв газа
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Виталий Аньков/РИА Новости

В городе Великие Луки Псковской области произошел взрыв газа. Пострадало четыре человека, сообщает глава региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

«Предварительная версия – утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», — сказано в сообщении.

Уточняется, что одного из пострадавших госпитализировали. На месте работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба, уточнил губернатор.

По его словам, пожар уже локализовали.

16 июля ТАСС сообщало, что в Новосибирской области взорвался газ в жилом доме. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов жилого здания, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг дома лежало множество обломков. Пожар после взрыва не последовал.

В Минздраве региона позже сообщили, что один человек пострадал, еще одного спасти не удалось. Взрыв произошел в кирпичном доме 1963 года. В нем два подъезда, оба газифицированы.

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