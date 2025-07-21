Появились подробности о пострадавшем при взрыве в Псковской области

СК: пострадавший при взрыве газа под Псковом находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при взрыве газа в городе Великие Луки Псковской области находится в тяжелом состоянии, заявили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону, пишет РИА Новости.

«По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение»‎, — сказано в сообщении.

Специалисты организовали доследственную проверку.

О взрыве газа 21 июля сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников. В результате ЧП пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Пожар, произошедший после взрыва, на данный момент локализовали.

16 июля ТАСС сообщало, что в Новосибирской области взорвался газ в жилом доме. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов жилого здания, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг дома лежало множество обломков. Пожар после взрыва не последовал.

В Минздраве региона позже сообщили, что один человек пострадал, еще одного спасти не удалось. Взрыв произошел в кирпичном доме 1963 года. В нем два подъезда, оба газифицированы.

Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.