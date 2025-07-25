Временные ограничения на полеты введены в нескольких аэропортах Юга России

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Установленные ограничения направлены на обеспечение безопасности всех полетов.

В Невинномысске, расположенном в Ставропольском крае, было зафиксировано более 10 взрывов. Также в ночь на 25 июля SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска.

Также план «Ковер» был введен в Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа.

Ранее Бастрыкин назвал регионы, которые чаще всего атакуют ВСУ.