В Краснодарском крае произошла серия взрывов

В Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что срабатывала система ПВО, отражавшая атаку беспилотников ВСУ. Жители южной части города сообщили о мощных хлопках, произошедших примерно за 10 минут до публикации информации. Некоторые свидетели указали на минимум четыре взрыва, сопровождавшихся вспышками; звуковая волна спровоцировала срабатывание автомобильных сигнализаций. Сообщения о взрывах также поступили из Кореновска и Тимашевска.

Также этой ночью сообщалось, что не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее СК установил несколько тысяч наемников в рядах ВСУ.