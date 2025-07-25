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В Северной Осетии ввели план «Ковер»

Меняйло: план «Ковер» введен в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказа
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Алексей Филиппов/РИА Новости

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Напоминаю, возможно замедление работы мобильного интернета. Прошу не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал он.

В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава СК Александр Бастрыкин назвал регионы, которые чаще всего атакуют ВСУ.

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