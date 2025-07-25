В Ставропольском крае произошло более 10 взрывов

В Невинномысске, расположенном в Ставропольском крае, было зафиксировано более 10 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны, нацеленных на воздушные угрозы. Отмечается, что в северной части города прогремело от 10 до 15 взрывов. По их словам, громкие звуки слышны уже более часа, а в небе видны световые вспышки. Предварительная информация указывает на то, что сработала система ПВО, пытаясь перехватить украинские беспилотники типа «Лютый».

В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска. Также план «Ковер» был введен в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава СК Александр Бастрыкин назвал регионы, которые чаще всего атакуют ВСУ.