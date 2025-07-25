Не менее семи взрывов произошло в пригороде Таганрога и Новочеркасска

Не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала SHOT и сообщения очевидцев.
Отмечается, что взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска.
«Видели вспышки в небе и слышали гул пролетающих дронов», — описывают свидетели.
Данных о пострадавших или разрушениях нет.
«Было от пяти до семи мощных хлопков. Предположительно, работа ПВО», — заявили местные жители.
Вечером 23 июля сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Севастополе осколки упали на берегу пляжа и на территории школы в Каче.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн.