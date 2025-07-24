В России раскрыли количество Ан-24 в парках авиакомпаний страны

РИА Новости: более 50 самолетов Ан-24 есть в парках российских авиакомпаний

Более 50 пассажирских самолетов Ан-24 есть в парках авиакомпаний России, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации.

Агентство отмечает, что на начало июля 2025 года, помимо авиакомпании «Ангара» (было 11 самолетов Ан-24), такой лайнер есть у «Ираэро» (13 бортов), акционерного общества «А247» (десять самолетов), «Полярных авиалиний» (8 бортов), «Красавиа» (четыре самолета), авиакомпании «Алроса» (три воздушных судна), «Хабаровских авиалиний» (два самолета) и по одному лайнеру у авиакомпаний «Чукотавиа» и «Амур».

До этого стало известно, что сигнал от самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, не поступал.

ЧП произошло сегодня утром. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но, находясь в нескольких километрах от аэропорта пункта назначения, пропал с радаров.

В момент аварии на борту было 49 человек, шесть из них – члены экипажа. В воздушном судне также находились дети.

По предварительным данным, из-за плохой видимости экипаж допустил ошибку, когда самолет заходил на посадку. После крушения к месту выдвинулись более 50 спасателей и десять единиц техники. Людям пришлось пешком добираться до точки, так как совершить посадку на месте нельзя.

Помимо спасателей из Тынды, на место выехали специалисты из Якутии и Хабаровского края.

Ранее главы Минтранса РФ и Росавиации вылетели в Амурскую область, где разбился Ан-24