Спасатели из Якутии и Хабаровского края направлены к месту крушения Ан-24

Орлов: более 100 человек и 20 единиц техники работают на месте крушения Ан-24

Экстренные службы начали ликвидацию последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.

По его словам, к месту крушения, кроме спасателей Тынды, отправились специалисты из городов Сковородина, Зеи и Свободного. К ним также присоединились специалисты из Якутии и Хабаровского края.

По данным губернатора, в работах на месте происшествия задействованы более 100 человек и 20 единиц техники.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший в Тынду, пропал с радаров и рухнул при втором заходе на посадку. Среди возможных причин катастрофы называют человеческий фактор и технические неполадки. В день трагедии над Тындой стояла низкая облачность и шел дождь. Самолет называют исправным, однако на момент авиакатастрофы ему было почти 50 лет. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.