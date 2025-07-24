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Экипаж потерпевшего крушение в Амурской области самолета Ан-24 не подавал сигнал бедствия

RT: экипаж самолета Ан-24 не подавал сигнал бедствия
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Telegram-каналы «Baza»/«SHOT»

Сигнал от самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, не поступал. Об этом сообщает RT, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, соответствующий сигнал члены экипажа не подавали, аварийный маяк не срабатывал.

Инцидент произошел сегодня утром. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но, находясь в нескольких километрах от аэропорта пункта назначения, пропал с радаров.

В момент аварии на борту было 49 человек, шесть из них – члены экипажа. В воздушном судне также находились дети.

По предварительным данным, из-за плохой видимости экипаж допустил ошибку, когда самолет заходил на посадку. После крушения к месту выдвинулись более 50 спасателей и десять единиц техники. Людям пришлось пешком добираться до точки, так как совершить посадку на месте нельзя.

Помимо спасателей из Тынды, на место выехали специалисты из Якутии и Хабаровского края.

Ранее в аэропорту Сочи задержали 56 рейсов на фоне атаки дронов.

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