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Раскрыты детали поисково-спасательной операции у места крушения Ан-24

ТАСС: спасатели планируют до захода солнца добраться до места крушения Ан-24
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Спасатели хотят добраться до места крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области до захода солнца. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«До захода солнца спасатели планируют добраться по земле до места катастрофы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, поисково-спасательную операцию планируется вести круглосуточно.

В ТАСС отметили, что закат в Амурской области ожидается через менее чем четыре часа.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что спасатели не смогли приземлиться на месте крушения Ан-24 в Приамурье. Они решили пешком добираться до обломков воздушного судна.

По предварительной версии, спасать уже некого. Горящий фюзеляж самолета обнаружил вылетевший на его поиски спасательный вертолет Ми-8 МЧС России.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24, выполнявшим рейс из Благовещенска в Тынду, была потеряна 24 июля. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, Ан-24 мог потерпеть крушение в Амурской области из-за ошибки, которую экипаж допустил при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.

Все новости на тему:
Крушение Ан-24 в Тынде
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