В СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику

Силовые действия в отношении издания Baza создают угрозу независимой журналистике. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева, комментируя обыски в офисе Baza и задержание главреда Глеба Трифонова 22 июля.

«Любое давление на СМИ недопустимо. Журналистам необходимы контакты с источниками, включая правоохранительные органы. Закон о СМИ защищает право не раскрывать источники без судебного решения», — подчеркнула Меркачева.

Она отметила, что получение информации за вознаграждение правомерно, если не нарушает закон. Недопуск адвокатов, по ее мнению, — прямое нарушение Конституции.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к главреду издания Глебу Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Позже стало известно, что Трифонов вместе с другими сотрудниками издания находятся в здании следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

Как писало издание RT, главного редактора Telegram-канала Baza опрашивают на предмет доступа к полицейским сводкам.

Ранее появились подробности задержания сотрудников Baza.