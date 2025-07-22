На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику

Член СПЧ Меркачева: недопуск адвокатов к журналистам BAZA нарушает Конституцию
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Силовые действия в отношении издания Baza создают угрозу независимой журналистике. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева, комментируя обыски в офисе Baza и задержание главреда Глеба Трифонова 22 июля.

«Любое давление на СМИ недопустимо. Журналистам необходимы контакты с источниками, включая правоохранительные органы. Закон о СМИ защищает право не раскрывать источники без судебного решения», — подчеркнула Меркачева.

Она отметила, что получение информации за вознаграждение правомерно, если не нарушает закон. Недопуск адвокатов, по ее мнению, — прямое нарушение Конституции.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к главреду издания Глебу Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Позже стало известно, что Трифонов вместе с другими сотрудниками издания находятся в здании следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

Как писало издание RT, главного редактора Telegram-канала Baza опрашивают на предмет доступа к полицейским сводкам.

Ранее появились подробности задержания сотрудников Baza.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами