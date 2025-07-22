Появились подробности задержания сотрудников Telegram-канала Baza

РИА: двух сотрудников Baza отпустили, одного из адвокатов пустили к задержанному

Двух из пяти задержанных Telegram-канала Baza отпустили, одному из защитников дали поговорить с задержанным. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик в беседе с РИА Новости.

«По имеющейся информации, двоих сотрудников из пяти отпустили. Осталось трое задержанных. Одного адвоката, соответственно, пустили, и он начал работать», — сказали агентству.

Ранее стало известно , что главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов вместе с другими сотрудниками издания находятся в здании следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

По данным RT, главреда Baza опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции.