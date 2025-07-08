В Турции могут лишить иммунитета лидера оппозиции, оскорбившего Эрдогана

В парламент Турции направлен запрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Озеля. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, запрос направлен в связи с возбуждением прокуратурой Анкары дела в отношении Озеля за его «оскорбительные высказывания в адрес представителей властей, содержащие состав преступления».

Накануне Эрдоган подал в суд на Озеля, обвинив его в оскорблении. Отмечается, что Озель назвал Эрдогана диктатором в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата. Главы городов были задержаны по делу о коррупции.

До этого Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается «скрыть преступления и оправдать преступников».

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Ранее Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции.