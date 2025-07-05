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В Турции задержали глав администраций трех городов

Sözcü: в Турции задержали мэров Антальи, Адана и Адыяман
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Murad Sezer/Reuters

Турецкая полиция задержала мэров городов, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Об этом сообщает телеканал Sözcü.

Под стражу взяты Зейдана Каралара (Адана), Мухиттина Боджека (Анталья) и Абдуррахмана Тутдере (Адыяман). Утверждается, что задержания были произведены в рамках расследования по фактам мошенничества в администрациях, руководимых Республиканской народной партии (РНП).

До этого в Турции правоохранители арестовали 49 сотрудников муниципалитета Стамбула, в том числе высокопоставленных помощников экс-мэра Экрема Имамоглу. Сам бывший чиновник обвиняется в коррупции и сотрудничестве с террористами.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Сам Имамоглу все обвинения в связях с террористами отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Ранее арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа.

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