Эрдоган высказался о задержании оппозиционных политиков в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил местную оппозицию в попытке «скрыть преступления и оправдать преступников». Его слова приводит РИА Новости.

По словам турецкого лидера, оппозиция пытается «исказить ситуацию» с помощью уличных протестов.

«Пусть наши независимые судебные органы вынесут свое решение, и рано или поздно правда будет раскрыта», — сказал Эрдоган.

Накануне турецкая полиция задержала мэров городов, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию. Под стражу взяли Зейдана Каралара (Адана), Мухиттина Боджека (Анталья) и Абдуррахмана Тутдере (Адыяман).

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Сам Имамоглу все обвинения в связях с террористами отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Ранее арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа.