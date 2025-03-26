Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал местную оппозицию прекратить «уличный террор», заявив, что разоблачен их механизм коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления в парламенте Эрдоган обратился к турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии.

«Ваше колесо коррупции разоблачено. Прекратите разбрасывать грязь направо и налево, прекратите уличный террор. Не пытайтесь втянуть нас и нашу нацию в ту яму, в которую вы нырнули с головой», — сказал он.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривается оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

На фоне произошедшего в Турции начались массовые акции протеста. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек.

Ранее Имамоглу получил многомиллионную поддержку на праймериз оппозиции по утверждению кандидата на досрочных президентских выборах.