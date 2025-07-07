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Эрдоган подал в суд на главу турецкой оппозиции из-за оскорблений

Эрдоган подал в суд на главу турецкой оппозиции Озгюра Озеля за оскорбления
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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении. Об этом написал адвокат главы государства Хюсейн Айдын в соцсети Х.

«В гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск о возмещении морального ущерба в размере 500 тысяч лир», — сообщил он.

Отмечается, что Озель назвал Эрдогана диктатором в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата. Главы городов были задержаны по делу о коррупции.

Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается «скрыть преступления и оправдать преступников».

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Ранее Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции.

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