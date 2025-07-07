На видео попал iPad покончившего с собой Старовойта

На видео попал iPad, найденный в сумке покончившего с собой бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео можно увидеть, как работающие на месте происшествия правоохранители осматривают планшет. Устройство нашли в сумке, которая лежала в машине Старовойта.

7 июля стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. По данным Mash, он сделал это рядом cо своим автомобилем Tesla, тело нашли в кустах.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, незадолго до этого против экс-главы Минтранса дал показания его бывший зам, экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который находится под стражей за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Mash рассказало, что перед самоубийством Старовойт отправил сообщение своим охранникам. Он сообщил где и когда его забрать.

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса.

Ранее появилось фото с места самоубийства Романа Старовойта.