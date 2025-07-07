На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал iPad покончившего с собой Старовойта

Оперативники осматривают найденный в сумке экс-главы Минтранса Старовойта iPad
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

На видео попал iPad, найденный в сумке покончившего с собой бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео можно увидеть, как работающие на месте происшествия правоохранители осматривают планшет. Устройство нашли в сумке, которая лежала в машине Старовойта.

7 июля стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. По данным Mash, он сделал это рядом cо своим автомобилем Tesla, тело нашли в кустах.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, незадолго до этого против экс-главы Минтранса дал показания его бывший зам, экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который находится под стражей за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Mash рассказало, что перед самоубийством Старовойт отправил сообщение своим охранникам. Он сообщил где и когда его забрать.

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса.

Ранее появилось фото с места самоубийства Романа Старовойта.

Все новости на тему:
Самоубийство Старовойта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами