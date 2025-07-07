Стало известно, кому Роман Старовойт написал последнее сообщение

Роман Старовойт перед самоубийством отправил сообщение своим охранникам, сообщает Telegram-канал Mash.

«Последнее сообщение Роман Старовойт написал своим охранникам — рассказал, где и когда его забрать. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело экс-министра, они же вызвали спецслужбы», — отмечается в публикации.

Охранники обнаружили в машине своего начальника наградной пистолет ПМ. Они приехали на парковку на служебном Aurus чиновника, уточняет Life со ссылкой на SHOT.

Пистолет Старовойт получил в награду от МВД, когда был губернатором Курской области в 2023 году.

Также стало известно, что перед кончиной Романа Старовойта видели в удрученном состоянии на соревнованиях, в которых участвовала его дочь.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с должности главы Минтранса.