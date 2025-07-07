Появилось фото с места самоубийства Романа Старовойта

Появилось первое фото Tesla Model X P100D на месте самоубийства Романа Старовойта. Кадр опубликовал Telegram-канал Mash.

«Старовойт купил эту машину в 2018-м году у первого заместителя Упрдор «Кавказ» Анзора Зубкаева. Сам он говорит, что Старовойт все время ездил по договоренности, которую систематически продлевал. Вероятно, чтобы исключить возможность пробива авто или оформления штрафов», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черная Tesla стоит на парковке.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Романа Старовойта проверяли на причастность к хищениям в Курской области.