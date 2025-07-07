Старовойт купил Tesla незадолго до самоубийства

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт за полтора месяца до смерти приобрел автомобиль марки Tesla Model X. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные.

По информации агентства, Старовойт стал владельцем автомобиля 20 мая 2025 года. Известно, что с июля 2018 по конец мая 2025-го у машины был другой хозяин.

РИА Новости сообщает, что на данный момент следователи работают с автомобилем Старовойта, который находится на парковке в Одинцово.

7 июля стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, это произошло после того, как против него дал показания его бывший зам, экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который арестован за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

По данным Mash, перед самоубийством Старовойт отправил сообщение своим охранникам. Он сообщил где и когда его забрать.

Незадолго до этого сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Это случилось почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. Неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.

Ранее появилось фото с места самоубийства Романа Старовойта.