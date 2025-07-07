В Минобрнауки обозначили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории

Кравцов: ЕГЭ по истории не станет обязательным в течение двух лет

История в ближайшие два года не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года, передает РИА Новости.

По его словам, возможно, что в течение этого срока предмет обществознание и история пока можно будет сдавать на экзамене по выбору, чтобы дети спокойно могли готовиться.

22 июня президент России Владимир Путин поддержал инициативу сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным специальностям и социально-экономическим специальностям. Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что готовы к проведению экзамена.

До этого, в мае, член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП республики Татарстан Ольга Павлова предложила ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре.

Ранее в Госдуме раскрыли детали обязательного ЕГЭ по истории.