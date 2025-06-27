«Много мелочей»: в Госдуме раскрыли детали обязательного ЕГЭ по истории

В России хотят сделать обязательным единый государственный экзамен по истории для выпускников, планирующих поступать на гуманитарные направления. Однако проходить он может и не в форме ЕГЭ – важно, чтобы итоговое испытание включало в себя устную часть и диктант на понимание основных дат и событий, объяснил НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Сегодняшний ЕГЭ по истории включает в себя большое количество мелочей и деталей, которые непрофессионалам знать не столь важно, но при этом не имеет вопросов на общее понимание исторического процесса, считает депутат.

«С моей точки зрения, можно было бы ввести диктант на понимание основных дат, а дальше - устная часть экзамена, на которой выпускник мог бы показать, как он понимает исторический процесс, что он читал по истории, как он к этому относится. История - это не только знание фактологии», — пояснил он.

При этом омбудсмен в сфере образования Амет Володарский назвал ЕГЭ по истории более важным, чем по обществознанию, подчеркнув, что гуманитарные направления нуждаются в учащихся, которые будут знать этот предмет.

«Что касается формального подхода к сдаче экзамена, то такое будет неправильным. История - не про даты и цифры, это про анализ ситуации», — заключил Володарский.

Напомним, на днях президент Владимир Путин поддержал идею ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным специальностям и социально-экономическим специальностям. Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что готовы к проведению экзамена. В ведомстве подчеркнули, что накопленный опыт дает возможность сделать проведение ЕГЭ по истории комфортным как для сдающих дисциплину, так и для организаторов.

Ранее выпускникам дали советы, куда подать документы с низкими баллами ЕГЭ.