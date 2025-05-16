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В российских школах предложили ввести еще один обязательный экзамен

ТАСС: в ОП РФ предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре
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matimix/Shutterstock/FOTODOM

Российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре. Об этом в интервью ТАСС заявила член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП республики Татарстан Ольга Павлова.

«Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», — заявила собеседница агентства.

Павлова добавила, что в настоящее время наблюдается нехватка преподавателей по этому школьному предмету, а также различное состояние здоровья детей. Член ОП отметила, что по статистике в Татарстане более половины детей не могут посещать уроки физкультуры и заниматься в основной группе.

Среди прочего Павлова отметила, что необходимо дорабатывать вопрос разного уровня здоровья детей, поскольку те, кто не могут заниматься, получают зачет за реферат или же «принеся мяч в школу».

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