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Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории

Путин поддержал идею о сдаче ЕГЭ по истории, чтобы поступить в гуманитарные вузы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с авторами учебников по истории поддержал идею ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным специальностям, передает РИА Новости.

По словам ректора МГИМО, сейчас некоторые поступающие на эти направления сдают обществознание.

«Важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности», — сказал Торкунов.

Глава государства одобрил его предложение.

В конце мая глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости внедрения переводных экзаменов в российских школах для фиксации уровня знаний, полученных учениками. Он считает, что ЕГЭ является вступительным экзаменом в вуз, а оценки знаний, получаемых до этого, в настоящий момент фактически нет.

Ранее в Совфеде захотели ограничить прием студентов в столичные вузы.

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