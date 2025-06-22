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Рособрнадзор готов к обязательному ЕГЭ по истории

Рособрнадзор заявил о готовности проводить обязательный ЕГЭ по истории
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Рособрнадзоре заявили РИА Новости, что готовы к проведению обязательного ЕГЭ по истории для поступающих на гуманитарные специальности в вузы.

В ведомстве сообщили, что многолетний успешный опыт проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации и созданная инфраструктура дают возможность сделать проведение ЕГЭ по истории комфортным как для сдающих дисциплину, так и для организаторов.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с авторами учебников по истории поддержал идею ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным специальностям. По словам главы учебного заведения, сейчас некоторые поступающие на эти направления сдают обществознание. Торкунов обратил внимание на важность того, чтобы курс истории охватывал тех, кто поступает на гуманитарные и социально-экономические специальности.

Ранее Путин рассказал об экзамене при поступлении в вуз.

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