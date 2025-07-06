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Пять российских аэропортов ввели временные ограничения

Росавиация: пять аэропортов временно не обслуживают рейсы
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения введены в пяти российских аэропортах. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

В публикации подчеркивается, что временно не обслуживают рейсы аэропорты в Иваново, Калуге, Пскове, Санкт-Петербурге и Тамбове.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация управляемая, авиатранспортная система РФ справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. В Росавиации добавили, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорт Кирова возобновил работу в штатном режиме.

Ограничения работы аэропорта Кирова вводились в 16:24 мск. Подробности произошедшего не уточнялись.

Несколькими часами ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Спустя примерно два часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее россиянам посоветовали лучшие аэропорты для пересадки.

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