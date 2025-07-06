В аэропорту Кирова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Кирова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в воздушной гавани были введены в 16:24 по московскому времени. Другие подробности неизвестны.

Несколькими часами ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно два часа ограничения были сняты.

Также ограничения ввели в аэропорту Пскова. Пресс-секретарь Росавиации подчеркнул, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров и носит временный характер.

Ранее в петербургском аэропорту задержали более 50 рейсов.