В аэропорту Кирова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в воздушной гавани были введены в 16:24 по московскому времени. Другие подробности неизвестны.
Несколькими часами ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно два часа ограничения были сняты.
Также ограничения ввели в аэропорту Пскова. Пресс-секретарь Росавиации подчеркнул, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров и носит временный характер.
Ранее в петербургском аэропорту задержали более 50 рейсов.