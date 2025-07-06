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Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск ВС ввели в аэропорту Нижнего Новгорода
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Роман Владимиров/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково задержаны 54 рейса на вылет, еще 11 отменены.

Несколько часов назад в Минтрансе РФ заявили, что все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на 6 июля. По данным министерства, в Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов, в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно.

В ведомстве добавили, что сейчас массового скопления людей в воздушных гаванях нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется.

До этого в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.

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