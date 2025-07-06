Россиянам посоветовали лучшие аэропорты для пересадки

В последние годы организация путешествия для россиян похожа на квест — большинство направлений закрыты, и чтобы попасть в нужную точку, нужно купить несколько авиабилетов. Поэтому приходится выбирать стыковочные рейсы. О том, какие аэропорты станут самыми удобными для пересадок, «Газете.Ru» рассказала эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова.

Стоит понимать, в каком случае для туриста актуальна долгая пересадка.

«Например, если хочется не только добраться до пункта назначения, но и посмотреть еще одну страну. Другая причина — если стоимость стыковочных рейсов с долгой пересадкой значительно ниже других вариантов. Тогда можно хорошо сэкономить — это особенно подходит для тех, кому предстоит длительная поездка, потому что в трехдневном путешествии ночные многочасовые стыковки сильно утомляют», — объяснила она.

При этом все же не стоит брать долгие ночные пересадки, если не готовы тратиться на отель или авиакомпания не предоставляет его бесплатно — физически это тяжело даже для туристов со стажем.

«Однако не стоит выбирать и слишком короткие стыковки — если на пересадку у вас есть менее двух часов, то есть большой риск не успеть на нужный рейс. Правда если билеты оформлены одним сегментом, то авиакомпания обязана подождать пассажира или пересадить на другой самолет», — предупредила эксперт.

Еще одна рекомендация — старайтесь избегать стыковок со сменой аэропорта и будьте внимательнее при покупке билетов (например, в Стамбуле есть два аэропорта и они находятся на большом расстоянии друг от друга).

«Выбор лучшего аэропорта для пересадки зависит от ваших предпочтений, бюджета и маршрута путешествия. Среди самых популярных и удобных вариантов — Международный аэропорт Стамбула (IST). Он считается одним из крупнейших хабов Европы и Азии с широким набором услуг для транзитных пассажиров. Сейчас это большой современный аэропорт с хорошим выбором мест питания и развлечений внутри и возможностью посетить город во время транзита — для туристов предусмотрены специальные экскурсионные программы. К тому же здесь много магазинов Duty Free с конкурентными ценами и еще несколько преимуществ: быстрая обработка багажа и минимальное ожидание паспортного контроля», — рассказала Абакумова.

Этот вариант стоит выбирать тем, кто хочет увидеть немного Турции, пока находится в аэропорту. Если у вас достаточно времени (не менее 6 часов), можете воспользоваться экскурсиями по городу, предлагаемыми авиакомпанией Turkish Airlines.

«Еще один вариант — катарский Аэропорт Хамад Интернэшнл (DOH), получивший признание как один из лучших аэропортов мира благодаря высокому уровню комфорта и удобству для пассажиров. Это огромное пространство терминала, минимизация очередей и быстрые переходы между терминалами, высокий уровень безопасности и чистоты, бесплатный Wi-Fi, комфортабельные зоны отдыха и рестораны мирового класса, удобства для путешественников с детьми и инвалидностью, а также отличная организация транзитных зон, включая спа-салоны, кинотеатры и игровые площадки», — отметила эксперт.

При этом в Катаре не так много магазинов Duty Free, особенно для товаров массового спроса, да и цены на услуги могут показаться дорогими для большинства туристов. Поэтому катарский хаб идеально подходит для тех, кому хочется провести пересадку с максимальным удовольствием, и готов потратиться. Подойдет для длительных остановок, особенно если вам важна возможность расслабиться перед следующим перелетом.

«Для тех, кто хочет ненадолго оказаться в ОАЭ, также подойдут рейсы со стыковкой в Международных аэропортах Дубая и Абу-Даби — там много магазинов, кафе, есть комнаты для детей, отели на территории и даже комнаты для молитв», — сказала она.

Кроме того, для пересадки подойдут и китайские воздушные гавани — Пекинский международный аэропорт Шоуду и Шанхайский международный аэропорт Пудун. Здесь туристы всегда могут найти выгодные по стоимости билеты, а при транзитных перелетах и длинных стыковках есть шанс выйти в город без визы и одним глазком посмотреть Китай. Этот вариант подходит для деловых поездок и тех, кому важно быстро пройти все процедуры и продолжить поездку без задержек, к тому же идеален для экономичных маршрутов и бюджетных путешествий, резюмировала специалист.

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