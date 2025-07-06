Росавиация: в аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Кирова возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал представитель ведомства.

Ограничения работы аэропорта Кирова вводились в 16:24 мск. Подробности произошедшего не уточнялись.

Несколькими часами ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Спустя примерно два часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

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