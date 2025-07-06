Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к работе

Ограничения на движение самолетов в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и прием самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пост о возобновлении работы аэропорта опубликован в 15:30. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в течение почти двух часов.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. Кроме того, были закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле.

Ранее пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста.