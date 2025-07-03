В аэропорту Волгограда ввели ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он заявил, что такая мера была предпринята для обеспечения безопасности полетов самолетов гражданской авиации.

За последние сутки временные ограничения вводились в аэропортах Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Саратова и Тамбова. Они уже были сняты.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов.