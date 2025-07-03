Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали в воздушной гавани около пяти часов.

Незадолго до этого в аэропорту Казани сняли ограничения. Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты действовали 2,5 часа.

Утром 3 июля аэропорт Самары временно прекратил принимать и отправлять самолеты. До этого в саратовском аэропорту Гагарин вводились аналогичные ограничения. Спустя 1 час и 10 минут они были сняты.

Ранее стая птиц помешала посадить самолет в аэропорту Новосибирска.