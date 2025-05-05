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В России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов

Минтранс: транспортная инфраструктура должна быть защищена от дронов
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katuka/Shutterstock/FOTODOM

В России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ, передает РИА Новости.

Разработанные Минтрансом проектные особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры от беспилотников были утверждены правительством РФ. Защите будут подлежать морские терминалы, работающие с опасными грузами, аэропорты и аэродромы гражданской авиации, железнодорожные вокзалы первой и второй категории и другие транспортные объекты.

На таких объектах будут созданы посты наблюдения за воздушной, наземной и водной обстановкой и установлены средства для борьбы с дронами. В этих целях будет обеспечено взаимодействие с Минобороны.

До этого Госдума приняла законопроект о защите охраняемых объектов от дронов.

После вступления документа в силу охранники смогут использовать специальные средства и огнестрельное оружие для отражения атак на объекты как на их территории, так и вне их. Кроме того, теперь в четвертой подзоне приаэродромной территории будет разрешено размещение объектов противодроновой защиты.

Ранее «Военный осведомитель» опубликовал видео с запутавшимся в сети дроном ВСУ.

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