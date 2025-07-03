Аэропорт Тамбова приостановил работу

В тамбовском аэропорту Донское временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях был опубликован в 2:25.

Два дня назад в аэропорту Ижевска тоже приостановили прием и выпуск воздушных судов. Город подвергся атаке украинских дронов: по данным властей, три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 24 горожанина были ранены, состояние семерых из них было тяжелым.

Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий зенитные ракетные комплексы «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит. Кроме Ижевска, на фоне атаки ВСУ ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.