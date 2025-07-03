Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана», — говорится в сообщении.

Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в воздушной гавани действовали 2,5 часа.

До этого власти Татарстана объявили о введении режима «беспилотная опасность», в республике могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. В правительстве региона предупредили, что снижение скорости интернета является временной мерой.

Утром 3 июля ограничения были введены в аэропорту Ульяновска. Незадолго до этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Самары временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Ранее стая птиц помешала посадить самолет в аэропорту Новосибирска.