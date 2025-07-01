СМИ сообщают, что суд арестовал главу и шеф-редактора «Sputnik-Азербайджан»

APA: суд на четыре месяца арестовал главу Sputnik-Азербайджан Картавых

В Азербайджане суд на четыре месяца арестовал директора бакинского филиала «Sputnik-Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгений Белоусова. Об этом сообщает агентство APA.

«‎Решением суда исполнительный директор бакинского филиала Информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов приговорены к 4 месяцам лишения свободы», — говорится в статье.

По данным агентства, фигурантов обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере», «Легализация имущества, добытого преступным путем» УК Азербайджана.

До этого медиагруппа «‎Россия сегодня» потребовала немедленного освобождения своих сотрудников.

30 июня Картавых и Белоусова задержали в республиканской столице. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

МИД Азербайджана подтвердил информацию о задержании сотрудников СМИ, но детали не уточнил. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.