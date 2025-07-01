В России потребовали немедленно освободить сотрудников «Sputnik-Азербайджан»

Медиагруппа «Россия сегодня» требует немедленного освобождения сотрудников «Sputnik-Азербайджан». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу медиагруппы.
«Медиагруппа «Россия сегодня» требует... немедленного освобождения людей», — сказали там.
Также в компании потребовали беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Республики. В «России сегодня» подчеркнули, что сотрудники СМИ исполняли свой профессиональный долг.
30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.
МИД Азербайджана подтвердил информацию о задержании сотрудников СМИ, но детали не уточнил. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.
Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.