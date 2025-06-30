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Силовики увезли двух задержанных в офисе Sputnik Азербайджан

Minval: двух задержанных в офисе Sputnik Азербайджан в Баку увезли

Двух задержанных в офисе Sputnik Азербайджан в Баку увезли из здания. Об этом сообщило азербайджанское издание Minval.

По его данным, задержанными являются исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Издание утверждает, что они являются агентами ФСБ и работали под прикрытием.

В офисе агентства продолжается операция силовиков. Полиция взяла его под контроль.

Как пишет Minval, несмотря на приостановку деятельности Sputnik Азербайджан, агентство фактически продолжало работу, а его сотрудники продолжали выходить в офис и посещали различные мероприятия.

До этого Vesti.az писало о проведении о проведении правоохранительными органами Азербайджана операции в офисе агентства.

Министерство внутренних дел Азербайджана это подтвердило, но детали не уточнило. В российском МИД заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в СПЧ прокомментировали задержания в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.

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