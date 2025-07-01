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В Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане

Песков: Москва рассчитывает добиться освобождения журналистов РФ в Азербайджане
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия рассчитывает в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной добиться освобождения задержанных журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам, духу и характеру российско-азербайджанских отношений.

«Мы считаем, что эта чрезвычайная эмоциональная реакция, она сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», — сообщил пресс-секретарь.

30 июня в МВД республики подтвердили информацию о задержании нескольких человек в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. Отмечается, что ведомство расследует оперативную информацию о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».

До этого стало известно, что двух задержанных в офисе Sputnik Азербайджан в Баку увезли из здания. По предварительным данным, ими являются исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В офисе агентства продолжалась операция силовиков. Полиция взяла его под контроль.

Ранее в Азербайджане возбудили уголовное дело после задержаний в Екатеринбурге.

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