СМИ Азербайджана сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян

Report.az: ликвидированы две ОПГ с участием граждан РФ

В Баку ликвидировали две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян. Об этом пишет портал Report.az.

«Министерство внутренних дел (МВД) задержало в Баку две организованные преступные группы, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве»‎, — сказано в материале.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по факту противоправных действий указанных лиц.

По данным журналистов, речь идет о гражданах РФ.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

МИД Азербайджана подтвердил информацию о задержании сотрудников СМИ, но детали не уточнил. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.